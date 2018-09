Stadio San Paolo, iniziati stamattina i lavori di ristrutturazione dei bagni

Stamani sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei bagni allo stadio San Paolo di Napoli ad uso degli spettatori. L'accelerata sui tempi si è concretizzata grazie all’utilizzo degli accordi quadro, già stipulati dall’ARU 2019, messi a disposizione dal commissario dell’Universiade 2019, Gianluca Basile.



Il progetto per un importo di 785.359,60 euro, realizzato dal Comune di Napoli, proprietario dell’impianto che oltre alla manifestazione di apertura dell’evento internazionale, ospiterà le gare di atletica leggera, prevede la totale manutenzione degli attuali bagni esistenti con la completa sostituzione dei servizi igienici e delle finiture, così da renderli ulteriormente adeguati alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza.



Le modalità di intervento sono state definite tenuto conto dell’esigenza di rendere disponibile, sempre e comunque, l’impianto per le partite casalinghe del calcio Napoli.

