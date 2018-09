Live Stella Rossa-Napoli 0-0 Clamorosa traversa di Insigne

Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal passato glorioso e che può vantare una vittoria nella massima competizione europea per club con la finale di Bari del 1993 ai danni dell'Olympique Marsiglia.



Gli azzurri con rifiniture fluo cominciano attaccando. Sono loro a fare la partita nei primi minuti, coi padroni di casa a chiudersi dietro. Al 7' il primo tentativo dei serbi con Bokaye ma Ospina controlla. Al 16' Allan si fa ammonire ingenuamente dopo aver perso palla. Al 20' Insigne colpisce di collo pieno da fuori colpendo una clamorosa traversa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



STELLA ROSSA (4-2-3-1)

82 Borjan; 30 Stojkovic, 5 Degenek, 90 Savic, 23 Rodic; 3 Jovicic, 7 Krstcic; 31 Ben Nabouhane, 20 Causic, 17 Marin; 99 Boakye.

A disposizione: 1 Popovic, 77 Gobeljic, 29 Jovancic, 15 Babic, 21 Simic, 11 Ebecilio, 9 Pavkov. All. Milojevic



NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabián Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 27 Karnezis, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 17 Hamsik, 30 Rog, 11 Ounas, 14 Mertens. All. Ancelotti



ARBITRO: Marciniak della Polonia.

