Stop Insigne, colpo al costato per l'azzurro: nuovi esami

La migliore risposta alla condizione fisica l’ha data da solo, quando al momento della sostituzione ha mimato all’amico Verratti il colpo ricevuto al costato. Lorenzo Insigne ha dovuto lasciare prima del tempo il campo di Parigi per la botta subita nel primo tempo. Un colpo che gli ha procurato subito dolore e che non è stato smaltito poi nei minuti successivi.



Nell’intervallo, come confermato da Sky Sport, prima riunione con Carlo Ancelotti. Il calciatore napoletano ha voluto testare la condizione fisica rientrando in campo per la ripresa ma il suo secondo tempo è durato poco meno di una decina di minuti, prima di accomodarsi in panchina e trasformarsi in primo tifoso dei suoi compagni. Domani nuovi controlli per Insigne che, dopo aver saltato per affaticamento la scorsa uscita contro l’Udinese, non vuole rinunciare al big match di domenica contro la Roma.

