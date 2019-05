Striscione offensivo su tifoso morto, multa di 10mila euro al Napoli

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 10mila euro al Napoli per lo striscione esposto dai tifosi partenopei al 45° del match contro l'Inter al San Paolo «contenente frasi gravemente offensive nei confronti della tifoseria della squadra avversaria». Il riferimento è allo striscione offensivo nei confronti di Daniele Belardinelli, il tifoso varesino morto a Milano il 26 dicembre scorso negli scontri avvenuti prima del match di andata tre le due squadre.



Multa di 10mila euro anche alla Roma per il lancio sul terreno di gioco di due fumogeni che hanno costretto l'arbitro alla momentanea interruzione del match. Alla Fiorentina è stata infine inflitta un'ammenda da 3mila euro per il lancio dagli spalti di una bottiglietta di plastica vuota.

