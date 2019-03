«Koulibaly al Manchester United», la gag di Mane in Senegal

Kalidou Koulibaly ha risposto alla chiamata del suo Senegal e ha lasciato Napoli per la nazionale, ma la prossima estate saranno tanti quelli che proveranno a strapparlo all'azzurro definitivamente. Lo sanno anche i tifosi del suo paese che, dagli spalti durante l'allenamento, hanno fatto spuntare uno striscione in cui si invita il difensore napoletano a trasferirsi al Manchester United, una delle squadre più interessate a Kalidou.



L'azzurro non ha risposto allo striscione, ma l'ha fatto vistosamente Sadio Mane: l'attaccante del Liverpool, acerrimo rivale dei Red Devils, ha preso in giro la tifoseria con il sorriso stampato in volto ed un gesto eloquente.



