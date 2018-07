Striscioni, De Laurentiis risponde: «Le curve non mi stupiscono più»

Napoli si è svegliata con in bocca il sapore di protesta. Tanti gli striscioni apparsi infatti in città, con la Curva A azzurra che ha espresso il proprio pensiero sull’operato della società in maniera, come sempre, schietta e diretta. «Gli striscioni di questa mattina non mi hanno sorpreso, ormai non mi sorprendono più. Le due curve ormai le conosco, fanno il loro mestiere e lo stanno facendo da anni», ha risposto De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



Il presidente azzurro è contestato da anni da parte della tifoseria, ma non è preoccupato dall’insofferenza mostrata dalle ultime proteste. «Sia la Curva A che la Curva B non sono allineate alla nostra visione del calcio, ma nessuno li contesta», ha confessato. «La libertà di espressione va sempre garantita in un Paese ed un calcio equilibrato. Possono continuare a contestare, io dico sempre viva le due curve».

