Su Juve-Napoli gli occhi del mondo 178 paesi collegati per la supersfida

48 ore o poco più al fischio d'inizio di Juventus-Napoli. La sfida più importante del campionato, quella che con ogni probabilità dirà molto, se non tutto, sulla corsa scudetto delle squadre di Max Allegri e Maurizio Sarri. Un evento per tanti tifosi in Italia e catalizzerà su di sé non solo le attenzioni della Serie A, ma quelle del mondo per intero.



Saranno, infatti, ben 178 i paesi collegati in giro per il globo con il super match dell'Allianz Stadium della prossima domenica. Dall'Australia al Sudamerica, gli Stati Uniti e il Canada, la Scandinavia e la Russia, sopra e sotto la linea dell'Equatore in Africa. Saranno 31 i diversi broadcaster che forniranno il prodotto tutto italiano nei 5 continenti. «Secondo fonti del settore, assisteranno alla partita nel mondo tra 1,3 e 1,5 miliardi di persone, tra chi guarderà la partita in diretta e chi lo farà in differita», si legge dal sito ufficiale azzurro, con Juventus-Napoli che si candida ad essere tra gli eventi calcistici più seguiti dell'anno, insieme alla finale di Champions e a quella dei Mondiali in Russia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA