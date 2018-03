Suarez dice no a Simeone: il sì al Napoli possibile grazie ad Albiol

Che Denis Suarez sia uno dei sogni di mercato del Napoli sembra ormai scontato, ma la difficoltà dell’affare ha sempre fatto la differenza. Innanzitutto per il prezzo del canterano blaugrana, poi per le rivali che porterebbero volentieri il centrocampista via da Barcellona. Il club se l’è tenuto stretto negli ultimi anni, nonostante qualche passaggio a vuoto in campo, ma ora sembra poter essere arrivato il momento di salutarsi per davvero.



La rivoluzione blaugrana della prossima estate, infatti, prevederebbe la cessione di tanti elementi tra cui, appunto, Suarez. Su di lui si era mosso con insistenza anche l’Atletico Madrid ma, secondo quanto riportato in Spagna da Don Balon, il no del calciatore all’Atleti sarebbe già arrivato a causa di Diego Simeone e del gioco portato avanti dai biancorossi. L’interesse del Napoli resta vivo e l’affare possibile, però, perché in azzurro ci sarebbe il contatto ideale: Albiol avrebbe già parlato con Suarez, spiegandogli il progetto napoletano e avvicinando le parti qualche tempo fa, un tramite ideale per rendere un sogno la realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA