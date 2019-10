di Pasquale Guardascione

POZZUOLI. Lo stadio "Domenico Conte" di Arco Felice e la zona esterna dell'impianto di via Virgilio saranno domani per tutta la giornata il teatro dove verranno effettuate le riprese della serie televisiva "Sueno Bendito" sulla vita di Diego Armando Maradona. Il film è co-prodotto da Btf Media in associazione con Dhana Media e sarà distribuito nel 2020 da Amazon Prime Video dalla produzione di "La mano de Dios".



Una produzione internazionale che si sta girando tra Spagna, Messico, Argentina e Italia. Napoli e la zona flegrea sono state scelte come aree per le riprese nel nostro paese. Il "Pibe de Oro" sarà interpretato da tre diversi attori, tutti argentini, mentre, il tecnico Ottavio Bianchi sarà impersonificato dall'attore italiano Arturo Gambardella.



