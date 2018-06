Balotelli torna Super e sogna la A ​ma i napoletani temono il suo arrivo

di Delia Paciello

È tornato Super Mario: un giocatore rinato che vuole brillare anche in patria dopo il momento oscuro in cui ha attirato su di sé critiche e antipatie degli italiani. Ora vuole scrollarsi di dosso l’immagine del ragazzo pericoloso, della testa calda, e con la maglia della nazionale vuole dimostrare valore in campo e serietà fuori. Roberto Mancini ha deciso di dargli fiducia e anche contro la Francia Balotelli è stato promosso dal pubblico per la voglia e l’atteggiamento propositivo visto in partita: dopo il gol contro l’Arabia Saudita anche questa volta è lui a procurarsi la punizione che porta alla rete di Bonucci. Nell’Italia che deve risalire dal baratro Mario può tornare a essere un punto di forza, anche se può e deve fare di più.



Gli italiani credono in lui e lo sostengono anche sui social: mentre il bomber mostra la sua grinta e si dice entusiasta di essere tornato per dare il via ad un nuovo ciclo, i tifosi manifestano approvazione e gioia per la sua crescita che dà speranze alla nuova nazionale. «Mario, riporta l’Italia in alto, noi crediamo in te», «Continua così, stai diventando da esempio», «Il più forte attaccante italiano, sarebbe stato un vero peccato perderti per le tue bravate fuori dal campo», «Tra due anni accanto a te cresceranno giovani come Chiesa, Mandragora, Bernardeschi, Verdi, Politano… e noi torneremo competitivi. Vai Mario», è la voce del web.



Mario è dunque una candela accesa nel buio fondo, pronto a dare prova della sua maturità; ma intanto non perde certamente la sua vitalità e continua a scherzare: negli ultimi tempi proprio sul web si è reso protagonista di siparietti simpatici soprattutto con Lorenzo Insigne. Un feeling nato nel ritiro in nazionale fra il piccoletto napoletano e il gigante legato a Napoli da una figlia avuta con la showgirl napoletana Raffaella Fico. Ma dietro questo legame c’è anche un procuratore in comune, il famoso Raiola , che ultimamente segue molto da vicino la famiglia Insigne e che più volte ha parlato col club azzurro anche di Balotelli. L’attaccante al momento in forze al Nizza sogna infatti il ritorno in Serie A, e proprio Napoli sarebbe una meta a lui molto gradita . Ma la società ci pensa bene: la città rapace - come la definì qualche tempo fa Aurelio De Laurentiis - potrebbe offrire troppe distrazioni, specie per uno come come Mario.E così mentre quasi tutti in Italia sono contenti del suo ritorno in nazionale, riguardo il suo approdo a Castel Volturno i tifosi azzurri si dividono: in molti non credono al suo cambiamento e si preoccupano davanti all’idea del suo arrivo. «Romperebbe lo spogliatorio, è una testa calda», «È troppo difficile da gestire fuori dal campo», «Farebbe troppa baldoria in città, è pericoloso», commentano i napoletani. Eppure a Napoli c’è anche la piccola Pia e la mamma Raffaella, con la quale i rapporti al momento sembrano molto meno burrascosi. Ma Super Mario con la maglia del Napoli resta un’ipotesi lontana nonostante i bookmakers non la diano così difficile da avverarsi. Per ora però i tifosi napoletani possono star tranquilli e godersi le sue prestazioni con l’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA