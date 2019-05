De Laurentiis contro Agnelli, dal Napoli no alla Superchampions

di Roberto Ventre

De Laurentiis e Chiavelli erano ieri a Madrid per l'incontro organizzato dall'European Leagues. Una riunione che entrerà oggi nel vivo, voluta da Javer Tebas, il patron della Liga, per compattare le leghe europee e far fronte comune contro la proposta della Superchampions (una Superlega) che entrerebbe in vigore nel 2024 (prevederebbe 32 squadre e modalità di accesso diverse da quelle attuali con posti fissi ed altri da assegnare con promozione e retrocessioni), sponsorizzata dall'Eca, presieduta da Andrea Agnelli. La formula piace alle big europee ma ha il parere contrario degli altri club: all'incontro di Madrid sono stati invitati 220 club di 30 paesi ed è prevista la presenza di sedici club di A, mancheranno Juve, Milan, Inter e Roma. La riunione precede l'incontro dell'Uefa che si terrà domani a Nyon e che avrà come tema principale proprio la nuova formula della Champions League che entrerà in vigore nel triennio 2024-2027 perché in quello che parte dal 2021 il format resterà lo stesso di quello attuale.



