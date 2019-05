Superchampions, Tebas in Italia ​incontra anche De Laurentiis

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, fra i principali oppositori del progetto di riforma delle coppe europee formulato da Eca e Uefa, inizierà dall'Italia un tour in vari Paesi nell'ottica di formulare una proposta alternativa, secondo quanto si apprende. Tebas giovedì parteciperà al board dell'European Leagues, l'associazione delle leghe professionistiche europee. Poi, fra giovedì sera e venerdì incontrerà alcuni club di Serie A, a Roma probabilmente: secondo quanto filtra, dovrebbero partecipare fra gli altri Torino, Lazio e Napoli. L'obiettivo di Tebas e dell'European Leagues sarebbe quello di lavorare a una controproposta da presentare, attraverso le società, all'assemblea generale dell'Eca (l'associazione di oltre 230 club europei guidata dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli), convocata a Malta il 6-7 giugno. Intanto del futuro delle competizioni europee ha discusso l'executive board dell'Eca, riunito ieri a Ginevra per preparare i prossimi appuntamenti, fra cui oggi a Nyon il Comitato Uefa per le competizioni per club (13 membri su 18 sono in quota Eca), che ha potere propositivo sulla riforma. Come spiega una nota, «date le recenti speculazioni sul calcio europeo, il board dell'Eca desidera approcciare a questa consultazione Uefa in una maniera aperta, trasparente e collaborativa, e continuerà a fornire regolari aggiornamenti sulle riunioni e la partecipazione a questo processo».



