Superlega, il Napoli ci prova: De Laurentiis vola ad Amsterdam

Pino Taormina

Segui il denaro, e capirai tutto. Anche dove va il calcio. Facile: è lanciato verso la Superlega e ad Amsterdam, in queste ore, si capirà a che punto il progetto è in stato di avanzamento. De Laurentiis è lì. Con l'ad Chiavelli al suo fianco. Sono ore di febbrili trattative e di fitte trame: se la rottura con la Uefa ci sarà, il Napoli ha già scelto da che parte stare, ovvero quella del supercampionato europeo che i top club hanno in mente di far partire dal 2024. Ma il cui posto, per il Napoli, non è così sicuro. «Il Napoli dell'era De Laurentiis ha dimostrato di essere la quarta realta calcistica italiana con i suoi 40 milioni di tifosi certificati in giro per il mondo. Chi sarà preposto a prendere certe decisioni, farebbe un clamoroso autogol se non tenesse in conto i nostri risultati sportivi ottenuti in questi ultimi 10 anni», disse il presidente del club azzurro in una intervista al Mattino lo scorso gennaio, mostrando i suoi timori.



