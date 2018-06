Super Mertens trascina il Belgio: un gol e un assist contro Costa Rica

Romelu Lukaku ha segnato due delle quattro reti con le quali il Belgio ha demolito Costa Rica nell'ultima amichevole prima del Mondiale, ma il protagonista della serata è l'attaccante del Napoli Dries Mertens, con il gol che apre le marcature e un assist decisivo. Il Costa Rica era passato per primo in vantaggio con Bryan Ruiz al 24'. Dries Mertens ha aperto le marcature per i Red Devils pareggiando al 31', quindi Lukaku ha pareggiato con un un tiro al volo sul finire del primo tempo e ha firmato il 2-1 con un colpo di testa in apertura di ripresa. Batshuayi ha completato il punteggio a favore del Belgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA