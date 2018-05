Svanisce il sogno mondiale per Rog e Callejon, esclusi dai ct

Di sicuro non l'avrà presa bene. Marko Rog è stato escluso dal ct della nazionale croata dalla lista dei convocati definitivi in vista del Mondiale che si disputerà in Russia a partire dal 14 giugno. Quello che per il centrocampista del Napoli era un obiettivo annunciato si è rivelato un buco nell'acqua. Secondo i media croati, causa dell'esclusione dal centrocampista, il suo scarso utilizzo (mai titolare) in stagione da parte di Maruzio Sarri con il Napoli.

Storia diversa, invece, per Josè Callejon. Lui di partite con il Napoli ne ha giocate eccome. Lo spagnolo è uno dei giocatori più utilizzati da Sarri, eppure questo lavoro su e giù sulla fascia destra non è bastato a convincere il ct Lopetegui. Niente Mondiale per Callejon che a questo punto potrà già pensare alla prossima stagione in azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA