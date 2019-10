Napoli, l'agente di Szoboszlai: «Ci sono tanti club su di lui»

Dominik Szoboszlai, classe 2000, è uno dei calciatori emergenti più interessanti in circolazione. E nel prossimo match di Champions League tornerà anche ad affrontare il Napoli. «Un anno fa fece il suo esordio europeo con gli azzurri. Ebbe la sua occasione e dimostrò le sue qualità e la sua personalità. Perciò sì, ad oggi, il Napoli è uno dei migliori club in Europa, motivo per cui Dominik guarda già con ansia alla prossima partita contro gli azzurri». A parlare è MatyasEsterhazy, agente del calciatore che tanto piace a diversi club.



«Per i calciatori più giovani, la cosa più importante è quella di concentrarsi sul proprio sviluppo. Ovviamente, la figura dell’allenatore è una persona chiave nella crescita stessa di un calciatore giovane», ha detto a Radio Punto Nuovo. «Futuro a Napoli? Come ho già detto tante volte, molti club europei sono interessati e hanno chiesto informazioni. Anche in Italia, ma in questo momento siamo davvero concentrati soltanto alla Nazionale e al Salisburgo. Poi vedremo cosa il futuro avrà in serbo per lui. quanto vale non lo so, lo deciderà il mercato».





