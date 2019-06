Tegola Ospina, lascia la Colombia: gravi le condizioni del padre

È stato uno dei protagonisto, sin qui, della bella cavalcata della Colombia nella Copa America, ma David Ospina ha lasciato in queste ore i compagni per fare ritorno a casa. Gravi le condizioni di salute del padre del portiere colombiano, la stessa motivazione che portò David a salutare anzitempo anche la stagione con il Napoli qualche mese fa.



«Ospina si assenterà temporalmente dal ritiro della nazionale colombiana in Brasile per motivi personali e di forza maggiore. Gli stiamo accanto» si legge dal comunicato scritto dalla federcalcio colombiana in queste ore. Il portiere azzurro, che spera di rientrare quanto prima, salterà certamente la sfida al Paraguay di domani, gara conclusiva del girone di Copa America, ma la nazionale cafetera è già qualificata al turno successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA