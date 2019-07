Tierney, il Napoli prepara l'offerta: «Il Celtic lo cede al prezzo giusto»

Napoli ed Arsenal su Kieran Tierney. Il terzino del Cletic piace sempre più anche agli azzurri di Carlo Ancelotti che, secondo il Telegraph, sarebbero ormai pronti a cominciare la trattativa. La situazione di Mario Rui in azzurro, infatti, sembrerebbe definita col terzino portoghese che può lasciare Napoli da un momento all'altro e liberare spazio per un nuovo calciatore.



Su Tierney, giovanissimo esterno sinistro, c'è da tempo l'attenzione anche dell'Arsenal, che sperava di poter convincere il Celtic con 15 milioni di euro. Ma la concorrenza del Napoli ha convinto gli scozzesi ad alzare le pretese fino a 20-25 milioni di euro che sembrano ora il prezzo minimo per l'affare.



«Deciderà il Celtic il suo futuro, ma con l'offerta giusta può partire». Allan Preston, agente del calciatore, ha chiarito la situazione ai canali della BBC: «Spetterà ai club interessati, all'Arsenal, al Napoli o chiunque altro mettere i soldi sul tavolo per far riflettere il Celtic. La decisione definitiva passerà solamente da loro, ma sono convinto che si possa arrivare alla cessione del calciatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA