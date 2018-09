Stadium vietato ai residenti campani ma sugli spalti mille tifosi azzurri

di Roberto Ventre

Inviato a Torino



Saranno un migliaio i tifosi azzurri stasera all'Allianz Stadium, verrà riempita più o meno la metà del settore ospiti. Il Napoli sarà seguito dagli appassionati dei club del nord Italia perché la vendita è stata vietata ai residenti in Campania. Tanti tifosi napoletani vivono proprio a Torino e non perderanno l'occasione per assistere al big match contro la Juve. Dopo un paio di stagioni di chiusura per motivi di ordine pubblico, proprio l'anno scorso il settore ospiti fu riaperto ai napoletani, sempre con il divieto a quelli residenti in Campania.



L'Allianz Stadium sarà sold out, esauriti tutti i biglietti dello stadio già da giorni: ci sarà un colpo d'occhio eccezionale per la partitissima tra la prima e la seconda in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA