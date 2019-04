«Tifosi Ajax come i napoletani», la furia azzurra contro D'Amico

«Sfida totale quella tra Ajax e Juventus. Era partita da un approccio quasi partenopeo, un po' di triccabalacche, un po' di fuochi d'artificio per disturbare il sonno degli avversari». Questo il commento di Ilaria D’Amico ai comportamenti dei tifosi olandesi nelle ore precedenti al match tra l’Ajax e la Juventus che ha fatto infuriare tanti tifosi del Napoli alla tv.



Subito tantissimi utenti si sono riversati sui social per un commento all’uscita poco felice della conduttrice Sky, in tanti hanno richiesto l’intervento dell’Ordine nazionale o dei dirigenti dell’emittente. Molti tifosi azzurri hanno anche minacciato l’interruzione del rapporto contrattuale con l’emittente per il commento della D’Amico: non è la prima volta che le sue parole colpiscono i napoletani.



Ilaria D'Amico in diretta su #Sky nel prepartita di #AjaxJuventus sui tifosi olandesi che ieri notte hanno fatto casino sotto l'albergo della Juve "Approccio quasi partenopeo, triccheballacche quello dei tifosi di casa"



Supponente, offensiva, senza pudore, inadeguata



Contro la D'Amico s'è scagliato anche l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello: «Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa a tutti i napoletani per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D'Amico», ha scritto Borriello sulla sua pagina Facebook.

