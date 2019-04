Timetobelieve, il Napoli lancia l'hashtag per l'impresa con l'Arsenal

Mancano quarantotto ore alla sfida del San Paolo tra Napoli e Arsenal e i social network azzurri puntano finalmente i riflettori su una sfida che ha già il sapore dell'impresa. La squadra di Ancelotti, reduce dal 2-0 di passivo dello scorso giovedì a Londra, è chiamata alla rimonta per poter sognare ancora il passaggio del turno e magari conquistare un posto nelle semifinali di Europa League.



«È tempo di crederci» scrive allora l'account Twitter ufficiale del club usando l'hashtag più internazionale #timetobelieve, con tanto di «-2» per contare insieme le ore che mancano al match. E proprio nell'impresa crede mezza città, quella che raggiungerà il San Paolo giovedì sera per spingere gli azzurri o che resterà attaccata alla tv in attesa di una serata da ricordare.



