di Cristina Cennamo

«Lo vogliamo». Poche parole ma dense di significato per Lorenzo Tonelli, che ha da pochissimo detto Si alla sua bella Claudia, con cui era fidanzato da ormai due anni e dalla quale ha avuto anche un figlio.



La coppia azzurra, amatissima dai fan del Napoli anche per la simpatia della modella siciliana, ha scelto come location del giorno più bello la cattedrale di Cefalù, dove gli sposi sono stati raggiunti da numerosi amici e compagni di squadra tra cui anche Dries Mertens con la moglie Kat, Pepe e Yolanda Reina nonché lo speaker Daniele Decibel Bellini.Spalle nude e gonna con delle delicate ed eleganti trasparenze, la neo signora Tonelli è stata accolta all’uscita da uno stuolo di flash: quelli degli smartphone delle centinaia di curiosi e tifosi che hanno atteso marito e moglie per il consueto rito del lancio del riso tra grida, incitazioni ed applausi.

