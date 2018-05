Tonelli e Claudia sposi: dopo il Crotone gli azzurri in Sicilia per le nozze del difensore

di Delia Paciello

Manca poco al gran giorno e c’è tanta emozione a casa Tonelli: dopo aver festeggiato al San Paolo la fine della strepitosa stagione del Napoli, gli azzurri sono pronti a partire per la Sicilia per essere accanto a Lorenzo e Claudia nella loro giornata speciale. Lei di Palermo, ma le nozze verranno celebrate in una chiesa di Cefalù nel tardo pomeriggio del prossimo martedì: cena e ricevimento in una villa privata vista mare con amici e parenti. Tutto preparato nei minimi dettagli grazie anche alle amiche della sposa per un giorno indimenticabile.



Due anni di fidanzamento, un amore nato non molto tempo prima del trasferimento del difensore a Napoli. Ma in realtà i due si conobbero a Milano in estate grazie ad un amico in comune. Un colpo di fulmine per Lorenzo, ma non fu lo stesso per la bella siciliana: appena uscita dalla lunga storia con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, non voleva cedere alle avances del calciatore. Un lungo corteggiamento fatto di sorprese e romanticismo prima che la modella si lasciasse conquistare dalla simpatia e dal carattere deciso del giocatore. Poi la convivenza e la nascita di Matia, il loro bimbo che qualche mese fa ha compiuto un anno.



Una storia ricca di emozioni e la proposta di matrimonio a sorpresa durante la festa per il battesimo del loro piccolo il 29 settembre scorso, davanti agli occhi di amici e parenti in lacrime: il coronamento di un sogno d’amore, proprio come nelle favole. Pronti a dirsi sì per tutta la vita e a tanti progetti insieme: «Lorenzo avrebbe voluto subito un altro figlio, dopo il matrimonio ci penseremo», ha ammesso Claudia.



Non abbandona la passione per la moda mentre si dedica alla sua vita da mamma e moglie: si è scoperta abbastanza brava ai fornelli proprio a Napoli, una città dove si trovano davvero bene. «Sono siciliana ma ho vissuto dieci anni a Milano e mi mancava il mare. Qui ho scoperto una città bellissima», ha raccontato la futura sposa. E si ritiene una ragazza fortunata: «Ho tanto tempo libero da poter trascorrere con mio figlio e la mia dolce metà, quando lui non si allena e non gioca. E con lui mi diverto molto con cose semplici. Stiamo davvero bene insieme».



E così prima delle vacanze gli azzurri faranno tappa a Cefalù: Reina in prima linea si prepara con Yolanda e i loro cinque figli per condividere la gioia del suo ormai ex compagno di squadra, pronto a giurare amore eterno alla donna che gli ha stregato il cuore.

