Tonelli saluta il Napoli: alla Samp ​in prestito con diritto di riscatto

Lorenzo Tonelli ha già salutato il Napoli. Il centrale difensivo toscano, arrivato due anni fa da Empoli, è pronto a ricominciare una nuova avventura. Il prossimo anno vestirà infatti la maglia della Sampdoria, dove si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto ed eventuale obbligo fissato poco oltre i 7 milioni di euro, misura che può scattare al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.



Continua, dunque, il rapporto tra De Laurentiis e Ferrero che, dopo aver concluso gli affari riguardanti a Regini, Duvan Zapata e Strinic nelle ultime sessioni di mercato, tornano a duettare questa estate. Tonelli, ceduto dal club per la sovrabbondanza di centrali difensivi a disposizione, chiude quindi la sua esperienza in azzurro con un totale di undici presenze ed anche 3 gol nell'ultimo biennio.



L'ormai ex Napoli, dopo l'allenamento odierno, ha lasciato il centro tecnico di Castel Volturno per l'ultima volta fermandosi a salutare anche alcuni tifosi che erano giunti lì nella speranza di incrociare qualche calciatore azzurro. Nell'andare via, i tifosi napoletani presenti gli hanno anche augurato buona fortuna per la nuova esperienza in blucerchiato.

