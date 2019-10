Tonelli ritrova Reina a Gardaland «Il tempo passa, l'amicizia resta»

Lorenzo Tonelli e Pepe Reina, un tempo in campo insieme con addosso la maglia del Napoli e oggi amici al parco giochi. Il centrale, che è tornato in azzurro la scorsa estate dopo la breve parentesi alla Sampdoria, ha rivisto l'ex portiere del Napoli a Gardaland, ovviamente in compagnia delle rispettive famiglie.



«Passa il tempo, la distanza aumenta ma l’amicizia resta» ha scritto proprio Tonelli dal suo account su Instagram. I due lasciarono insieme Napoli due estati fa, ma per Reina il ritorno azzurro non c'è stato e difende ancora i pali del Milan.





