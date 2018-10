Top 50 allenatori: Sarri ottavo, Ancelotti fuori dalla classifica

Pep Guardiola è stato eletto miglior allenatore del 2018. Per la nota rivista britannica «FourFourTwo» non ci sono dubbi, l'allenatore spagnolo, che ha dominato in Premier con il suo Manchester City nella passata stagione, ha raccolto il maggior numero di voti piazzandosi davanti a Zinedine Zidane e Diego Simeone, rispettivamente vincitori di Champions ed Europa League con Real Madrid e Atletico Madrid.



Nella classifica stilata dalla rivista, però, ci finisce anche l'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri: il toscano, oggi al Chelsea e protagonista di un ottimo avvio di stagione, si piazza all'ottavo posto, anticipando Nagelsmann e Valverde. Il bianconero Allegri finisce al quarto posto, appena fuori dal podio, 13° Eusebio Di Francesco, mentre l'altro ex Napoli Benitez si piazza al 34° posto.



Nessun piazzamento, invece, per Carlo Ancelotti: l'attuale allenatore azzurro non si è seduto su alcuna panchina nella passata stagione dopo l'esonero di inizio anno al Bayern Monaco ed è finito quindi fuori classifica.

