Torino, curioso sfottò dei tifosi azzurri Spuntano i ciucci napoletani a Vinovo

Incredibile sfottò quello messo all'opera dai tifosi napoletani già presenti a Torino questa mattina. Un manipolo di supporters azzurri si è recato a Vinovo, centro sportivo per gli allenamenti della Juventus, ricoprendo le aiule del centro con delle simpatiche teste di «ciuccio» che richiamano al simbolo tanto noto del Napoli, in vista del match tra le due formazioni di domani sera all'Allianz Stadium.



Sale l'attesa dei tifosi napoletani. Non soltanto in città, ma anche nella stessa Torino. Domani sera allo Stadium tanti i napoletani presenti, tra i settori dedicati ai tifosi di casa e nel settore ospiti adeguato, riservato per l'occasione ai soli non residenti in Campania. Tanti quelli che ne approfitteranno arrivando da ogni altra parte d'Italia e che proveranno a sostenere la squadra di Sarri nella partita che, con ogni probabilità, dirà la verità sulla corsa scudetto.











