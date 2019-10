Napoli, se la grande bellezza che conquistò tutti è già evaporata

di Marco Ciriello

Nel momento in cui l'assenza di gioco si tramuta in scomparsa anche di carattere, viene da chiedere: Sentinella a che punto è la notte? Mister Ancelotti, non può continuare a dirci che è una febbre passeggera, perché sembra recitare la parte di Leonìd Il'ìc Brènev. C'è una involuzione preoccupante: Cagliari, Brescia, Genk e ora Torino, e se nelle prime tre c'era da recriminare nei primi tempi, e si erano viste geometrie e possibilità, nella partita contro la squadra di Mazzarri abbiamo assistito a una messa da requiem, senza nemmeno i sussulti mozartiani.



