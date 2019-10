Napoli, Ancelotti a testa bassa: «Mancano gol, la classifica piange»

«È stata una partita combattuta. Siamo stati sufficienti ma ci è mancata l'efficacia in avanti». Carlo Ancelotti non lo ammette, ma questo Napoli non gli è piaciuto. «Ci siamo impegnati anche stasera, ma siamo stati troppo timidi quando dovevamo concretizzare. Ad inizio campionato segnavamo molto, ora ci difendiamo con solidità».



Gli azzurri ora dovranno sfruttare la sosta per rimettersi in carreggiata. «Lozano? Il suo è un percorso naturale di adattamento all'Italia. Falcao a Roma ci ha messo sei mesi per essere il calciatore che era. Oggi ha avuto qualche spunto, è stato pericoloso ad ogni palla toccata», ha detto l'allenatore azzurro.



«Quando le cose non vanno bene si parla di grinta e determinazione, ma non c’entra. Stasera siamo mancati nella qualità, è quella che dobbiamo ritrovare nelle prossime partite», ha continuato Ancelotti. «Inter-Juventus? Il risultato non cambia niente, è una partita da vedere tra due grandi squadre. La nostra classifica piange un po’, ci mancano quei tre punti persi col Cagliari in casa. Il calcio è molto strano: una settimana fa avevamo problemi in difesa e non in attacco, oggi è il contrario. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA