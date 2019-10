Il Napoli torna al tridente dei piccoli: Callejon-Mertens-Insigne a Torino

di Roberto Ventre

Insigne titolare a Torino dopo la tribuna di Genk. Archiviata velocemente l'esclusione in Champions League il capitano torna dal primo minuto e vuole riprendersi in pieno il Napoli con una grande prestazione e magari con un gol. Sereno ieri nell'allenamento di rifinitura e in viaggio in aereo con gli azzurri verso Torino.



Lorenzo gioca largo a sinistra, come sempre in questa stagione, ma stavolta con la difesa del Torino di Mazzarri che gioca a tre, i movimenti offensivi saranno da tridente con Callejon a destra e Mertens punta centrale e con il modulo che in fase d'attacco con i tre piccoletti sarà un 4-3-3 (resteranno fuori inizialmente i neoacquisti Llorente e Lozano e il polacco Milik).



