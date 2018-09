Torino-Napoli, l’attesa dei tifosi: «Vincere o la Juve scappa»

di Oscar De Simone

Tutto pronto per il lunch match di oggi che vede impegnato il Napoli in casa dei granata a Torino. Una partita non facile e che segna l’inizio di un tour de force che nelle prossime settimane vedrà impegnati gli azzurri ogni tre giorni. I tifosi però, restano fiduciosi e credono nelle potenzialità di questa squadra.



«Il Napoli deve assolutamente fare risultato - commentano in strada - per rimanere a tre punti dai bianconeri. Il Torino è una squadra abbordabile e anche con il turnover possiamo farcela. Bisogna dosare le forze e contare sulla panchina perché nei prossimamente, tra campionato e Champions League, sarà necessario l’aiuto di tutti».

