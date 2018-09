È l'ammuina in attacco il segreto del Napoli vincente di Ancelotti

di Anna Trieste

Tutti, napoletani e non napoletani, conoscono il significato dell'espressione facite ammuina. Secondo una leggenda mai storiograficamente verificata, la locuzione sostanzierebbe un ordine dato dai comandanti all'equipaggio ogni qual volta una personalità importante andava in visita ufficiale a bordo di una nave della Real Marina Borbonica. Al segnale del comandante, dunque, chi stava a poppa doveva correre a prua, chi stava a prua doveva correre a poppa, chi stava a destra doveva correre a sinistra e chi stava a sinistra doveva correre a destra. Chi stava senza far niente doveva comunque correre di qua e di là per dare l'impressione di avere qualcosa da fare.



Creare una grande confusione e agitazione, dunque, al solo fine di ingenerare nel visitatore la convinzione che tutti a bordo avessero qualcosa da fare. Si tratta un modus dicendi molto famoso e Ancelotti ha pensato bene di piegarlo ai suoi fini calcistici: a quanto pare, ogni volta che il Napoli gioca con tutti i riflettori nazionali addosso (vuoi perché gioca in anticipo rispetto agli altri, vuoi perché tutte quelle che erano state identificate come squadre anti Juve arrancano faticosamente) il mister ordina ai suoi di fare ammuina. Insigne diventa prima punta, Mertens seconda punta, Rog calciatore, Callejon difensore, Hysaj Maradona in una delle sue migliori giornate e Ospina un portiere che non solo para ma dribbla pure. Un rimescolamento tale di ruoli e posizioni che manda letteralmente in tilt gli avversari, in questo caso il Torino, che scioccato dalla grande novità azzurra dopo anni di rassicurante monotonia sarrista, va praticamente al tappeto dopo soli quattro minuti. Altro che leader calmo insomma. Al mister c' piace a ammuina!

