Napoli, abbiamo (di nuovo) un sogno nel cuore

di Marilicia Salvia

Abbiamo un sogno nel cuore. Ed è battere i non colorati nella loro terra, espugnare la madre di tutte le roccaforti. E riprenderci il primato.



Ebbene sì, la passione è tornata. Mica pensavate che potesse durare a lungo quel disamore, quella specie di malinconico distacco che ci impediva di affacciarci sul nostro grandioso, roseo futuro? Quella saudade che ci teneva sospesi tra sarrismo e ancelottismo, quasi fossero modelli irrimediabilmente antitetici, mentre a Castel Volturno i nostri, zitti e mosca e pedalare, portavano a maturazione il fantastico modello-mix? Ieri a Torino è ufficialmente nato il sarrancelottismo, la grande bellezza coniugata al risultato, lo spettacolo garantito da una molteplicità, e non più da una cerchia ristretta di personaggi e interpreti. E così possiamo di nuovo sognare a colori, immaginare di nuovo possibile quello che abbiamo realizzato appena cinque mesi fa, e che fino a ieri mattina ci sembrava un bis fuori portata. Chiudere subito i conti con Ronaldo e soci, liberarci della pratica e via: era una prospettiva da incubo, prima del pranzo di ieri. E invece adesso c'è quasi da ringraziare il calendario. Non vediamo l'ora. Noi siamo pronti, incredibilmente pronti. In effetti anche loro, ma loro lo sono sempre: trovano il jolly giusto anche dopo aver girato a vuoto per più di un'ora, anche quando il Frosinone - il Frosinone! - li imbriglia e si difende stoicamente e arriva a un passo dall'impresa.



Certo il calcio è una fonte inesauribile di scoperte e di combinazioni, non finirà mai di ispirare pensieri alati e suggerire decisivi spunti di riflessione. Per esempio, guarda quando è che va a nascere il sarrancelottismo: proprio nella domenica in cui il giocattolino inglese del nostro indimenticato mister in tuta si è inceppato, non andando oltre lo 0 a 0 a casa del West Ham. Come dire che no, non si può giganteggiare sempre, la frenata prima o poi capita a tutti, e guai fermarsi ai rimpianti. E così ora possiamo amare senza rimpiangere, ed è una bella sensazione di libertà. Magicamente la posizione inedita di Mertens e di Hamsik, la sfida di far partire il semiesordiente Luperto titolare e altre simili sorprendenti trovate non ci sembrano più un gratuito insulto al nostro glorioso sia pur recente passato, ma scelte ponderate e lungimiranti. Un giorno all'improvviso ci siamo trovati Lorenzino capocannoniere con quattro gol segnati in cinque partite, ed ecco che è sfumato nel dimenticatoio l'altro assioma, quello dell'attacco «stitico» e da allarme rosso. Ecco che il mister con la cravatta e con il sopracciglio un po' così, accolto dai tifosi azzurri a maggio con incondizionata stima e nulla più, comincia ad attirare sguardi un po' meno tecnici e un po' più appassionati. Comincia anche a diventare simpatico, l'allenatore che sta ricostruendo il Napoli senza snaturarlo. E se sabato notte tornerà da Torino come sogniamo noi e di certo pure lui, ci metterà un niente a diventare un idolo.



E insomma ci siamo rimessi a sognare. Lo scudetto? Diciamo la testa della classifica. E, a cominciare dalla sfida di dopodomani con il Parma, un San Paolo pieno, finalmente rasserenato, buono per cantare. E per trascinare una squadra che è forte ed ha carattere. L'unica in questo momento capace di reggere la sfida con la giostra milionaria di Ronaldo. L'unica che può contare sugli insegnamenti non di uno ma di due allenatori: diversi ma a loro modo straordinari. Dunque straordinariamente compatibili.

