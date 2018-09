Napoli, la dedica speciale di Insigne: «E adesso pensiamo al Parma»

Doppietta al Torino e voglia di essere il faro di questo Napoli. Lorenzo Insigne porta ancora gli azzurri alla vittoria in casa dei granata arrivando a quattro gol in queste prime cinque gare di campionato. «Sapevamo di dover ripartire da zero con Ancelotti quest'anno, ma gli interpreti sono uguali e se c’è la qualità non ha importanza lo schema», ha esordito il napoletano al fischio finale.



«Varrà sempre di più quello che mostriamo in campo e per ora sono contento così. Al di là dei gol fatti, spero sempre di poter aiutare i miei compagni», ha confermato ai microfoni di Dazn. «Dobbiamo mantenere questa concentrazione, lo scorso anno pur vincendo con la Juve a casa loro siamo finiti secondi. Ma occhio alla gara di mercoledì, dobbiamo affrontarla al meglio perché se non vinciamo sarà inutile poi pensare a vincere quella di Torino contro i bianconeri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA