Torino Napoli live dalle 18: Ancelotti rilancia Insigne e Lozano

Torino e Napoli si affrontano nella sfida domenicale delle 18, delicatissima per entrambe le compagini. Gli azzurri vengono dalla vittoria casalinga sul Brescia e dal pari di Genk in Champions League, mentre i padroni di casa, dopo un ottimo inizio di torneo, hanno collezionato tre sconfitte negli ultimi quattro incontri, perdendo momentaneamente contatto dalle posizioni di vertice della classifica.



LA PARTITA IN DIRETTA



TORINO (3-5-2)

39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 4 Lyanco; 15 Ansaldi, 8 Baselli, 88 Rincon, 7 Lukic, 93 Lazalt; 24 Verdi, 9 Belotti.

A disposizione: 18 Ujkani, 25 Rosati, 10 Iago Falque, 11 Zaza, 14 Bonifazi, 20 Edera, 21 Berenguer, 22 Millico, 23 Meité, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 34 Aina. All. Mazzarri.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 7 Callejon, 9 Llorente, 12 Elmas, 31 Ghoulam, 34 Younes, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 99 Milik. All. Ancelotti.



ARBITRO: Doveri di Roma.

