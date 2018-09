Torino-Napoli vietata ai napoletani: «Divieto di vendita in provincia»

La gara con la Stella Rossa sarà l'appuntamento più emozionante della settimana, ma il ritorno in campionato dopo l'esordio di Champions presenterà al Napoli una sfida complicata a Torino contro la squadra granata. Nella trasferta piemontese contro l'ex Walter Mazzarri, inoltre, non ci potranno essere i tifosi azzurri: come comunicato dal sito ufficiale del Torino, infatti, è stato applicato un «divieto di vendita per tutti i residenti a Napoli e relativa provincia».



Un'occasione mancata, una decisione che farà discutere. Il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino sarà accessibile solo ai tifosi azzurri non residenti in città ed anche ad un costo accessibile: 25 euro per il biglietto intero, 10 in caso di ridotto per gli under 16.



Settori - Intero - Ridotto Under 16



Curva Maratona 25,00 € 10,00 €

Curva Primavera 25,00 € 10,00 €

Distinti Granata 35,00 € 15,00 €

Tribuna Granata 40,00 € 20,00 €

Poltroncine Granata 80,00 € 40,00 €

Tribuna Grande Torino 200,00 € 100,00 €

Toro Life 250,00 € 190,00 € (anche ridotto donna)



Settore Ospiti 25,00 € 10,00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA