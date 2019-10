Napoli, nulla di grave per Hysaj: per l'albanese solo trauma al torace

Un brutto incidente nel corso del primo tempo di Torino-Napoli, ma fortunatamente per Elseid Hysaj non sembrano esserci conseguenze. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Napoli, l'albanese ha sofferto un trauma contusivo al torace. Questa la diagnosi per il difensore azzurro che ora approfitterà della sosta per recuperare dal brutto spavento.



