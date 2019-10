Jenny Insigne ritrova Laura: ecco il regalo da Napoli per i Verdi

In trasferta a Torino, Lorenzo Insigne non sarà solo. Il capitano azzurro, che stasera spera di ritrovare la titolarità smarrita nelle ultime due uscite, avrà al suo fianco anche la famiglia, la compagna Jenny insieme con i due figli del calciatore azzurro.



Vista la grande amicizia coltivata lo scorso anno, lady Insigne ha approfittato della trasferta piemontese anche per una visita a Laura, compagna di Simone Verdi. I due si sono trasferiti a Torino vista la cessione dell'ex azzurro ai granata. Jenny ha anche portato alla coppia ormai torinese un regalo da Napoli: la mozzarella di Castel Volturno che i due avevano imparato a conoscere nella stagione vissuta in città.





