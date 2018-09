Napoli, la prima volta di Verdi: «Che gioia, Ancelotti confida in noi»

Esordio al gol per Simone Verdi, schierato per la seconda volta da titolare in questa stagione e capace di trovare il raddoppio contro il Torino con una grande azione. «Abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo», ha detto al fischio finale l'attaccante azzurro. «Ma dobbiamo migliorare ancora, partita dopo partita stiamo crescendo, sicuramente oggi potevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto tante occasioni. Non era una gara semplice, il Torino ha messo in difficoltà anche grandi squadre come l'Inter ad inizio stagione, abbiamo sfruttato bene quello che il mister ci ha chiesto e loro sono andati in difficoltà nei primi minuti».



Anche l'ex Bologna, quindi, si candida a una stagione da protagonista. «Ogni giocatore deve essere bravo a sfruttare le proprie occasioni. Io sono stato bravo a farmi trovare pronto oggi, ma devo ancora migliorare», ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Nell'occasione del rigore, se avessi stretto in aiuto, probabilmente il rigore non ci sarebbe stato. Quando giochi con compagni così è più facile, si parla la stessa lingua, chiunque gioca si fa trovare pronto e questa è una cosa molto positiva. Il mister è bravo a farci sentire tutti importanti, confida in tutti. La Juventus? Loro sono partiti forte, noi abbiamo fatto un passo falso a Genova, prendiamoci prima questi tre punti col Parma e poi penseremo alla Juve».

