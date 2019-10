Il Napoli non si arrende dopo Torino: «Ricarichiamoci, stagione lunga»

Una partita deludente quella di Torino, ma il Napoli non vuole arrendersi. Dopo la sosta di campionato, gli azzurri torneranno in campo contro il Verona e torneranno alla ricerca di una vittoria che ieri è mancata. A suonare la carica ci ha pensato sui social anche Giovanni Di Lorenzo, il più in forma tra gli azzurri: «Non vincere fa sempre arrabbiare. Ma la stagione è lunga», ha scritto il terzino che ora lascerà Castel Volturno per rispondere alla prima chiamata assoluta della nazionale italiana per lui.



Insieme a Di Lorenzo, a Coverciano, anche Alex Meret. Il portiere azzurro è stato tra i più positivi contro la squadra di Mazzarri. «Ricarichiamo le energie e ripartiamo più forti, tutti insieme», ha scritto l'estremo difensore. Prima da titolare a Torino anche per Sebastiano Luperto, che ha scritto ai fan su Instagram dopo il match. «Uniti,compatti. Senza mollare mai!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA