Torino-Napoli, panico allo stadio: contatto ultrà, poi arriva la Digos

Alta tensione allo stadio Olimpico di Torino, quando due gruppi ultras azzurro e granata sono venuti allo scontro durante il primo tempo del match tra Torino e Napoli. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbero essere stati gli ultras napoletani a dare il via: scavalcata la barriera che li divideva dagli altri settori, una trentina di "tifosi" napoletani sono venuti a contatto con i dirimpettai granata appena fuori dal settore creando il panico per qualche minuto.



All'arrivo della Digos nel settore indicato, i due gruppi ultras si sono dileguati velocemente riportando la situazione ad una calma apparente. A rimetterci, centinaia di tifosi di Napoli e Torino che per qualche minuto non hanno potuto assistere serenamente alla gara in corso. Dall'inizio del match, gli ultras granata hanno colpito con qualsiasi coro i napoletani presenti allo stadio. La situazione ora sembra tornata tranquilla.

