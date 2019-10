Napoli, Carlo come Orazio e l'orazio dell'aurea mediocritas

di Anna Trieste

Pare evidente, dopo il pareggio senza reti col Genk e quello parimenti incolore col Toro, che Ancelotti deve essere improvvisamente diventato grande fan di Orazio. Non si spiega altrimenti, infatti, questa improvvisa adesione, sua e del Napoli, all'aurea mediocritas teorizzata dal celebre poeta latino. «Non bisogna fare schifo ma nemmeno essere splendidi splendenti» diceva in buona sostanza nelle Odi Orazio e gli azzurri, da un po' di tempo a questa parte, a quanto pare hanno deciso di seguirne punto per punto gli insegnamenti. Per tenersi lontani dagli eccessi e non rischiare dunque di far pendere la bilancia da un lato o dall'altro, quello dell'esaltazione o quello della depressione, Insigne e compagni hanno deciso proprio di non fare più niente e di aspettare, non senza impazienza, che i novanta minuti di gioco che compongono una partita passino senza tribolazioni di sorta.



Ieri con il Torino, ad esempio, se non fosse stato per lo spavento seguito alla caduta pirotecnica di Hysaj, la sorpresa per una parata di Meret e lo sgomento per un deliberato colpo di culo di Luperto, i due tempi in terra sabauda sarebbero passati sostanzialmente senza emozioni, positive o negative, da registrare. Nemmeno la possibilità di rammaricarsi per qualche gol mangiato di troppo visto che, eccezion fatta per due sparuti tentativi di Llorente nella seconda metà della ripresa, nessuno ha pensato di impiegare il tempo messo a disposizione dal regolamento per fare un gol. E il punto è quello: il Napoli sembra proprio aver dimenticato che il fine ultimo del calcio è la rete. E in questa vacanza dal gol i suoi giocatori si trascinano in una dorata mediocrità. Ma se non è tutt'oro quel che luccica figuriamoci quello che non brilla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA