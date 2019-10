di Gianluca Agata

Ivrea non è una città come le altre per il tifoso napoletano che abita nel nord Italia. A Ivrea, ventitremila abitanti dell'area metropolitana di Torino, nel 1972 nacque il primo club del settentrione: il Napoli Club Ivrea. La storia ha voluto che si radicasse così il tifo azzurro nel nord e che quello striscione fosse sempre presente al seguito degli azzurri in giro per gli stadi d'Italia. Ed è di questo sangue che il Gruppo Piemonte Partenopeo si nutre per far crescere la propria storia assieme a quella della maglia azzurra partendo proprio da Ivrea. Ottanta iscritti tra il comune torinese, Rivarola, Favria, Cuorgnè. Le Alpi a fare da sfondo, Torino il centro di aggregazione che ne fa una capitale italiana di tutti i tifosi: milanisti, interisti, juventini, granata e napoletani, nati e cresciuti all'ombra della Fiat.



Nessun presidente nel Gruppo Piemonte Partenopeo perché i ragazzi non vogliono essere un club, ma solo un referente, Santo Formisano che sedici anni fa seguì la moglie, torinese di nascita con Napoli nel sangue sia da parte materna che materna, nella sua avventura piemontese. «Il Napoli per noi è ragione di incontro, discussione, e perché no, anche di scampagnata», racconta Santo Formisano. «Paradossalmente la cosa più complicata è vedere le partite al San Paolo ed allora quando arriva al nord noi siamo sempre presenti. Al nord come negli stadi europei».



La difficoltà, come sempre, sono i biglietti per le trasferte Champions. «Il fatto di dover per forza recuperare il biglietto al San Paolo rende tutto più complicato. E allora ogni volta diventa un cercare di organizzare prima l'acquisto e poi il far arrivare il biglietto a Torino con il dubbio che qualcosa possa andare storto». Per gli altri club «è più facile ed è per questo che vorremmo aprire un canale di comunicazione con il Napoli. La Juve, per esempio, oltre ad avere un call center dedicato, ha una tessera di member che, con 50 euro permette la prelazione senza troppi problemi da parte dei tifosi. Perché non pensare a qualcosa del genere?».Stadium e Olimpico di Torino non sono la stessa cosa. «A parte la tifoseria che è diversa, i parcheggi dello Stadium, ad esempio, sono meno accessibili e privilegiano le macchine con più tifosi a bordo proprio perché piccoli. Per l'Olimpico è diverso, in centro città è tutto più facile». Ma non solo tifo. «Il nostro gruppo magari non si riunirà spesso in sede ma abbiamo un animo enorme perché sono tante le occasioni di beneficenza e sostegno soprattutto ai bambini, del luogo o anche di Napoli».

