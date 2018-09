Zaza, il ritorno del giustiziere: ritrova il Napoli 30 mesi dopo

di Bruno Majorano

Inviato a Torino



«Ancora tu...ma non dovevamo non vederci più?». Se lo chiederanno a gran voce i tifosi del Napoli quando rivedranno in campo contro gli azzurri la sagoma inconfondibile di Simone Zaza. Sì, perché l'ultima volta le parti in causa non si erano lasciate proprio in maniera idilliaca. Minuto 87 di Juventus-Napoli, del 13 febbraio 2016, siamo sullo 0-0 e buona parte dello scudetto pende a favore degli azzurri che si sono presentati a Torino con due punti di vantaggio sui bianconeri. Passano 60 secondi e le sorti della partita e del campionato si capovolgono.



La Juve sblocca la partita (e poi se la porta a casa con tanto di sorpasso) con un sinistro dal limite sporcato dalla deviazione di un difensore azzurro. A scagliare quel pallone è un attaccante bianconero entrato da appena mezzora al posto di Morata (il titolare). All'anagrafe l'attaccante in questione si chiama Simone Zaza, che da quel momento diventa l'idolo della tifoseria juventino e l'incubo di quella napoletana. Strana la vita, però, perché nonostante uno scudetto conquistato per gran parte grazie a quel sigillo decisivo nello scontro diretto dello Stadium, la Juventus decide di scaricare Zaza dopo appena qualche mese e lo spedisce in Inghilterra (sponda West Ham). L'esperienza londinese, però, non si rivela indovinatissima per l'attaccante italiano che in metà stagione, complice anche un infortunio al ginocchio, colleziona appena 11 presenze tra campionato e coppa di lega. Dall'Inghilterra alla Spagna, a gennaio 2017 sbarca a Valencia dove le cose vanno decisamente meglio: 20 presenze, praticamente sempre titolare, e 6 reti. Un buon modo per rilanciarsi. È il percorso che gli serve anche per ottenere la convocazione in Nazionale da parte di Ventura che avrebbe voluto puntare sulle sue qualità per superare il playoff contro la Svezia e approdare al Mondiale. Ma niente, a causa di un infortunio alla vigilia della gara di Stoccolma, Zaza è costretto a dare forfait.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO