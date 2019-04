Sfottò napoletano al tifoso Juve: «E la Coppa dei campioni...»

L'ottavo scudetto di fila è ormai una realtà per la Juventus di Max Allegri che, battendo ieri la Fiorentina allo Stadium 2-1, si è assicurata il tricolore in una settimana che resta amara. Da smaltire, infatti, ancora la cocente eliminazione dalla Champions LEague per mano dell'Ajax ai quarti di finale.



«E la Coppa dei campioni non la vincono i co...» lo sfottò di un tifoso napoletano nel bel mezzo delle vie di Torino. Soggetto dello scherno è un tifoso juventino solitario che passeggiava per le vie del capoluogo piemontese da solo con in mano uno stendardo bianconero. La festa in strada dei tifosi juventini non è stata un successone: poche centinaia i sostentitori che hanno celebrato l'arrivo dell'ottavo tricolore di fila subito dopo il fischio finale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA