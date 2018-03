di Gennaro Arpaia

Il nome di Lucas Torreira resta tra i principali sulla lista di mercato di Cristiano Giuntoli per la prossima estate. Il club azzurro, come anticipato nelle scorse settimane, ha già contattato l'entourage del calciatore, come confermato dallo stesso agente. «È vero, abbiamo incontrato già Giuntoli in un paio di occasioni. Il Napoli è in pole rispetto alle altre pretendenti, ma nessun accordo è già stato raggiunto».



Pablo Betancur, agente del centrocampista uruguaiano, mette le cose in chiamo. «Il calciatore sa del Napoli, ma non vuole prendere una decisione subito. Dobbiamo parlarne ancora e sistemare alcuni dettagli, ma sì, posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio da tutti», ha continuato a Radio Crc. «L’affare però non è ancora fatto, non c’è nessun accordo: dobbiamo controllare anche la questione legata ai diritti di immagine per non creare una trattativa troppo lunga. Credo che alla fine Torreira sarà ceduto dalla Sampdoria, ma per conoscerne il prezzo dovete parlare la società».



Il centrocampista blucerchiato, classe 1996, è arrivato in Italia lo scorso anno e ha stupito tutti in pochi mesi: sempre presente con Giampaolo e 4 gol anche all'attivo per lui in campionato, Torreira si fa valere nel centrocampo sampdoriano grazie ad una buona tecnica e a muscoli instancabili. Sul suo contratto anche una clausola da circa 25 milioni di euro, ma il Napoli proverà a trattare con Ferrero, per un asse di mercato che lo scorso anno portò a Genova Duvan Zapata e Ivan Strinic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA