Torreira-Napoli, l'accordo è vicino: 28 milioni per convincere la Samp

di Delia Paciello

Il Napoli preme sull’acceleratore per portare a Castel Volturno Lucas Torreira. Dopo il rinnovo di Allan infatti il club azzurro punta ad altri ritocchi in mediana. Una stagione d’oro in Liguria per il giovane centrocampista classe ’96, coronata finora da quattro gol e un assist che hanno attirato l’attenzione di importanti club italiani. Anche l’Inter infatti ci avrebbe provato in estate, ma il Napoli avrebbe superato la concorrenza trovando già un accordo con la Sampdoria. Un’intesa arrivata proprio nelle ultime ore: visti i buoni rapporti con De Laurentiis, Ferrero potrebbe essere andato incontro all’offerta azzurra pur valutando il suo giocatore intorno ai 28 milioni di euro. E intanto continua la trattativa con l’entourage del centrocampista.



Attualmente tre posti per più di sei pretendenti nel centrocampo di Sarri: un’ulteriore arrivo potrebbe corrispondere ad una partenza in casa Napoli. Diawara è richiesto in Premier, e vista la giovane età il Napoli potrebbe decidere di mandarlo in prestito a farsi le gambe in un campionato straniero. Ma anche Jorginho è super ricercato in Inghilterra: City, United e Liverpool sono da tempo sulle sue tracce.



I nerazzurri intanto, vista la situazione, avrebbero abbandonato la pista Torreira per virare su un altro obiettivo: Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è infatti entrato in orbita Inter lasciando campo libero al Napoli nell’affare per l’uruguaiano.



