Torreira, parla l'agente: «Nessun accordo economico con il Napoli»

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, a microfoni spenti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito: «Non c'è alcun accordo economico con De Laurentiis. Napoli e Samp parlano tra loro, ma fino ai Mondiali non prenderemo alcuna decisione. Al termine del Mondiale si capirà qualcosa in più».

Nella giornata di ieri, intanto, il ds del Napoli Giuntoli e la dirigenza della Sampdoria si sono incontrati per iniziare a parlare dell'operazione che il club azzurro sarebbe disposto a chiudere al più presto.

