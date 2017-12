Napoli, torte natalizie per lady Reina e le wags azzurre da Villa Diamante

di Cristina Cennamo

Anche gli chef di Villa Diamante, la struttura di via Manzoni sempre più spesso al fianco dei campioni azzurri, ha voluto festeggiare il primo posto in classifica.



E lo ha fatto regalando ai suoi pupilli una serie di simpatiche e gustose torte natalizie personalizzate, dedicate appunto ai campioni del Napoli che le hanno aperte a loro volta a mezzanotte in compagnia dei loro cari, come testimoniato dalla foto postata oggi su Instagram da Yolanda Reina.



Una tradizione che si rinnova per la struttura di via Manzoni, sempre più spesso al fianco dei calciatori del Napoli con produzioni artigianali che testimoniano anche l'affetto della città per i suoi campioni.

