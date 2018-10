Totoscommesse, per i bookies ad Ancelotti serve l'impresa a Parigi

Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l'impresa dei partenopei è ancora più ardua di quella dell'Inter, che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Il ®2¯ al Parco dei Principi si impenna fino a 6,50. Pesa sul giudizio la marcia dei parigini la cui vittoria è quotata 1,45 mentre il pareggio è dato a 5,00. L'Over (almeno tre reti) vola basso a 1,45, mentre i protagonisti annunciati sotto porta sono Mbappé (9 gol in campionato, 2 in Champions) e Insigne (6 reti in A, 1 in Europa) dati rispettivamente a 1,90 e 3,50. Ad alto coefficiente di difficoltà anche la trasferta dell'Inter, al Camp Nou, sempre dopodomani. La squadra di Ernesto Valverde parte in netto vantaggio, a 1,50. Sale a 4,50 il pareggio, mentre il successo nerazzurro è valutato 6,25. Le medie d'attacco suggeriscono un incontro aperto: l'Over è a 1,47, il Goal vale 1,57. Quotato anche il gol in extremis: una marcatura di Icardi nei minuti che vanno dal 76' al fischio finale è data a 9,25. La Juventus vola all'Old Trafford per giocare contro un Manchester: il ®2¯ che lascerebbe i bianconeri a punteggio pieno è proposto a 2,35, si sale a 3,20 per il pareggio e a 3,15 per i tre punti alla squadra di José Mourinho. La Roma, affronta il CSKA di Mosca, primo nel girone G con 4 punti, e può scavalcarlo con un successo dato a 1,35 appena. A 5,00 il segno ®X¯ mentre il blitz russo sale fino a 8,00.

